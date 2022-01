Torino a un passo da Ricci, 8 milioni all'Empoli

Un inizio di stagione di altissimo livello per Samuele Ricci, grande protagonista dell'Empoli di Andreazzoli con 21 presenze e un gol. Il centrocampista classe 2001, con le sue ottime prestazioni, si è guadagnato la chiamata di Mancini per lo stage della Nazionale ma anche la corte del Torino, che lavora per regalarlo a Ivan Juric. Il club granata sta trattando con l'Empoli per prenderlo a titolo definitivo: trovato l'accordo sulla base di otto milioni di euro, più due milioni di bonus. Dopo aver raggiunto l'intesa con gli azzurri, ora il Torino sta lavorando per ottenere l'ok definitivo anche dell'entourage di Samuele Ricci per assicurarsi un rinforzo di qualità per il presente e per il futuro.