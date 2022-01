Il difensore piace a diversi club di Serie A: i nerazzurri sono pronti a offrire 7 milioni per giugno, ma il Frosinone vorrebbe chiudere adesso l'operazione e tenere il giocatore fino al termine della stagione. Sul talento della Serie B anche il Sassuolo. Per l'attacco del futuro resta il nome di Scamacca: c'è stato un pranzo tra Carnevali e Marotta

C'è anche l'Inter in corsa per Federico Gatti. Il difensore del Frosinone piace a diversi club di Serie A: dalla Juventus al Napoli, passando per Torino e Sassuolo. Adesso ci sono anche i nerazzurri che giovedì hanno incontrato gli agenti di Gatti, Gaetano e Dario Paolillo. L'Inter è pronta ad offrire 7 milioni di euro per giugno, ma il Frosinone vorrebbe chiudere adesso l'operazione e tenere il giocatore fino al termine della stagione. Una volontà che potrebbe sposarsi con l'offerta del Sassuolo che può decidere di chiudere subito l'operazione, sfruttando anche gli ottimi rapporti con il ds del Frosinone Guido Angelozzi che in passato ha lavorato con i neroverdi.