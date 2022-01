I numeri di Lucca

IL PROFILO

Chi è Lorenzo Lucca, gioiellino di Pisa e Under 21

Arrivato in questa stagione al Pisa dopo essere stato protagonista nella passata annata in Serie C con il Palermo, Lucca ha avuto un impatto importantissimo con il campionato di Serie B e ha contribuito all'ottima partenza del club toscano, che attualmente occupa il secondo posto in classifica. Centravanti estremamente fisico (201 cm) ma allo stesso tempo dotato di ottima tecnica, il classe 2001 in questo campionato ha segnato 6 gol in 17 presenze, servendo anche 2 assist. Nel giro della Nazionale Under 21, con gli Azzurrini Lucca ha messo a segno 2 reti in 4 presenze.