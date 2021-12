Ibra tra i modelli di Lucca

leggi anche

Lucca: "Ibrahimovic e Haaland i miei modelli"

Quella rossonera è l'unica società italiana citata esplicitamente da Corrado. Lucca non ha mai nascosto di avere tra i suoi modelli, oltre ad Haaland del Borussia Dortmund, anche Zlatan Ibrahimovic ("è uno degli attaccanti più forti della storia del calcio" diceva qualche settimana fa dello svedese del Milan). L'attaccante nato il 10 settembre del 2000 a Moncalieri ha conquistato in questa stagione anche spazio nell'Under 21, segnando il suo primo gol con la maglia azzurra a ottobre contro la Svezia. Due anni fa era stato svincolato dalla Primavera del Torino per un rendimento ritenuto non all'altezza nelle giovanili. Ripartito dal Palermo in Serie D, ha conquistato la C con i rosanero. Dopo 13 reti in 27 presenza al primo anno tra i pro, sul suo cartellino è piombato il Pisa, che lo ha portato in Toscana per una cifra vicina ai due milioni e con un contratto fino al 2026.