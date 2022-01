L'avventura di Vedat Muriqi con la maglia della Lazio potrebbe essere giunta ai titoli di coda. L'attaccante kosovaro, prelevato dalla società del presidente Lotito nell'estate 2020 per il ruolo di vice-Immobile, non è mai riuscito ad avere un impatto positivo con l'ambiente biancoceleste e adesso potrebbe lasciare l'Italia per trasferirsi in Spagna. Muriqi è infatti molto vicino al Maiorca , club attualmente al quartultimo posto nella Liga. Nelle ultime ore sono stati fatti parecchi passi in avanti nella trattativa e la giornata di venerdì 28 gennaio potrebbe essere quella giusta per la chiusura di tutti i dettagli: il classe '94 si dovrebbe trasferire dalla Lazio al Maiorca in prestito a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni .

I numeri di Muriqi alla Lazio

Arrivato in biancoceleste dal Fenerbache per 18 milioni più bonus, Muriqi non ha mai convinto con la maglia della Lazio. Nella sua prima annata a Roma ha collezionato in totale 34 presenze tra campionato, Champions League e Coppa Italia mettendo a segno appena 2 gol (uno in Serie A e e uno in Coppa Italia). Magrissimo il bottino anche in questa stagione, nella quale ha trovato sempre meno spazio: nessuna rete all'attivo in 15 presenze complessive tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Adesso, per lui, potrebbe essere giunto il momento di dire addio alla Lazio.