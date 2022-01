Bologna, Skov Olsen ceduto al Bruges: è ufficiale

È ufficiale la separazione tra il Bolgona e Andreas Skov Olsen : l'esterno danese classe 1999 lascia il club rossoblù ed è pronto a ripartire dal Belgio. Il suo nuovo club, infatti, è il Club Bruges , che lo ha acquistato a titolo definitivo per un'operazione dal costo complessivo pari a sette milioni di euro . Mihajlovic lo aveva detto nei giorni scorsi: "Skov Olsen non ha piacere a giocare con noi", adesso il club lo ha accontentato. L'esperienza al Bologna è ufficialmente terminata.

I numeri di Skov Olsen con il Bologna

leggi anche

Bologna, Kasius nuovo obiettivo. Ramsay in salita

Il Bologna aveva investito sei milioni di euro nell'estate del 2019 per acquistare Skov Olsen e portarlo al Dall'Ara, prelevandolo dal Nordsjaelland. In due stagioni e mezzo, l'ala danese ha disputato un totale di 71 presenze, segnando 3 gol e registrando 5 assist per i propri compagni. Le strade adesso si dividono: il Bologna, comunque, nonostante Skov Olsen non sia riuscito a mettere in mostra tutto il suo talento, è riuscito a ottenere una plusvalenza - seppur minima - di un milione di euro.