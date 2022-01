È una giornata decisiva per il futuro di Calvin Ramsay, terzino destro classe 2003 dell'Aberdeen che piace al Bologna. I rossoblù seguono da tempo il giocatore scozzese, ma su di lui c'è anche l'interesse del Leeds. L'Aberdeen deciderà nelle prossime ore quale offerta accettare. Il Bologna offre un prestito oneroso (1 milione di euro) con obbligo di riscatto (4 milioni), più bonus e percentuale sulla futura rivendita. Il Leeds, invece, vuole acquistare il giocatore per 3,5 milioni di euro più bonus e percentuale sulla futura rivendita più alta, lasciando il giocatore in Scozia in prestito fino a giugno. Due offerte simili, ma Ramsay ha dato priorità al Bologna dove vede sbocchi professionali più adeguati e troverebbe il connazionale Aaron Hickey.