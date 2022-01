Da CR7 a DV7, la nuova sfida Juve con Vlahovic

Per Dusan è stato un compleanno da incorniciare: 22 anni e la firma sul contratto che lo legherà alla Juve fino al 2026. Il suo acquisto è un messaggio di forza mandato dalla società alle avversarie e a tutto l'ambiente. Una scossa anche la scelta del numero di maglia: Vlahovic diventa DV7, il numero icona di Cristiano Ronaldo. Un passaggio anche simbolico alla Juventus da un'era a un'altra VLAHOVIC-JUVE, TUTTA LA GIORNATA - LE PRIME PAROLE: "JUVE IMMORTALE" Condividi

Tutto pronto per Vlahovic. Tutti pronti, anche Bonucci che passa per primo al J Medical per un controllo e gli darà il benvenuto. Nessuna sorpresa: arriva proprio il capocannoniere della Serie A. Un compleanno da incorniciare, 22 anni e la firma sul contratto con la Juve. Prima però le viste mediche per Vlahovic, che scende dall'auto con un completo nero. Camicia bianca come bianche sono le scarpe da ginnastica. Emozione visibile ma contenuta, in attesa di regalarle ai tifosi sul campo. Per adesso gli danno il benvenuto, sorpresi ma estasiati dal colpo di mercato che rilancia le ambizioni della Juve e dà una scossa alla stagione.

Un messaggio di forza Vlahovic è adrenalina pura, un messaggio di forza mandato dalla società alle avversarie e a tutto l'ambiente. All'uscita dalle visite saluta il centinaio di tifosi che lo aspettavano. Pollice in su, va tutto bene. Si può procedere. Direzione: la sede della Continassa, accompagnato dal suo agente Ristic per diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Juve. Contatto fino al 2026. Ad attenderlo Cherubini e Arrivabene, artefici della super trattativa.

Le cifre dell'operazione e il numero 7 Alla Fiorentina vanno 70 milioni pagabili in 3 anni più 10 di bonus, oltre a contributi e oneri accessori per 11,6 milioni. Investimento superiore ai 90 milioni di euro. Una scossa anche la scelta del numero di maglia: Vlahovic diventa DV7, il numero icona di Cristiano Ronaldo. Un passaggio anche simbolico alla Juventus da un'era a un'altra. Una bella responsabilità ma, di sicuro, Vlahovic ha le spalle larghe. E la prima allo Stadium contro il Verona è già diventata un evento.

Il riassunto della sua prima giornata bianconera Ed è quindi stato il day 1 del Vlahovic bianconero, per un accordo fino al 2026. La giornata - la prima da giocare della Juve per l'attaccante serbo - è inizia con le visite mediche. Verso le 9 i tifosi bianconeri sono fuori dal J Medical ad attendere l'arrivo di Vlahovic, che alle 9.35 in punto si presenta nel quartier generale. Alle 10 l'incontro con Bonucci: saluto e accoglienza a nome di tutta la squadra. Iniziano dunque le visite e l'agente (Darko Ristic) parla: "La Juve è la Juve". Primo scatto durante i test alle ore 14.40, con visite terminate alle 15. E subito una nuova tappa: alle 16.55 Dusan è in sede, lasciata alle 18.08: ha firmato, è della Juve. Alle 18.35 arriva allora la prima ufficialità: il suo contratto fino al 2026 con ingaggio da 7 milioni netti a stagione per 4 anni e mezzo è stato depositato in Lega. Ultima ma non meno importante tappa del day 1 è l'ufficialità social con una novità legata al numero di maglia: non la 28 (giorno, oggi, del suo compleanno) ma la 7 che, fino alla scorsa stagione, era di Cristiano Ronaldo. In serata le prime parole da bianconero, a Juventus TV: "La Juve rappresenta l'orgoglio, la tradizione, la famiglia. Una cosa immortale. Voglio renderla orgogliosa, lotteremo per i nostri traguardi fino alla fine". Mentre per quanto riguarda la possibilità di effettuare le visite mediche per la Juventus - come riporta l'Ansa - l'attaccante è riuscito a svolgerle con l'ok dell'Asl di Torino dopo un tampone negativo. Lo si apprende da fonti vicine al club in merito alla presunta violazione dell'isolamento Covid da parte del calciatore serbo, che - secondo le stesse fonti - ha viaggiato da Firenze al capoluogo piemontese con la certezza di poterlo fare.

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Calciomercato Serie A, i colpi più cari di sempre a gennaio Il trasferimento di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juve diventa l'acquisto più caro di sempre a gennaio nella storia della Serie A. Doppiato il precedente primato. Anche altri due colpi di questo inverno 2022 entrano nella top 10 (anche se formalmente giunti in prestito ma con obbligo di riscatto). Ecco la classifica CALCIOMERCATO LIVE - VLAHOVIC-JUVE, VISITE, FIRMA E CIFRE: LA GIORNATA 1) DUSAN VLAHOVIC ALLA JUVE DALLA FIORENTINA (2022): 70 milioni più bonus - Ora è ufficiale: contratto depositato e annuncio sui social. Vlahovic diventa così il colpo più caro di sempre della Serie A nel mercato di gennaio: 70 milioni più dieci di bonus alla Fiorentina. Di chi era il precedente primato? Chi sono i più costosi di sempre?



Ecco la classifica (partendo da un costo di almeno 20 mln) dei colpi invernali record all time del campionato italiano. Ora tutti alle spalle di Vlahovic.



2) LUCAS PAQUETA' AL MILAN DAL FLAMENGO (2019): 38,4 milioni Acquistato dopo gli exploit con la maglia del Flamengo in campionato e Coppa Sudamericana. Voleva seguire le orme di Kakà in rossonero, ma è rimasto nella storia solo per la cifra pagata da Galliani nel gennaio 2019. Ceduto nel 2020 per 20 milioni al Lione 3) DEJAN KULUSEVSKI ALLA JUVE DALL'ATALANTA (2020): 35 milioni In bianconero dall'Atalanta ma, in realtà, nel mezzo della sua stagione al Parma, la prima da protagonista nel campionato italiano, poi chiusa con 10 gol e 9 assist. In bianconero dall'estate del 2020: 74 presenze per lui ad oggi nella Juve.