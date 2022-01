Questo venerdì è stato un giorno importante per Federico Fazio . Un giorno che ha segnato una fine e un nuovo inizio: dopo la risoluzione contrattuale con la Roma , con l'accordo trovato nel pomeriggio, il difensore argentino ha subito firmato con un nuovo club: la Salernitana. Il ds del club granata, Walter Sabatini, che nei giorni scorsi aveva annunciato la sua volontà di provare a prendere Fazio, porta così a termine un acquisto d'esperienza per la difesa della squadra di Colantuono. L'annuncio è atteso nelle prossime ore, ma ormai è sicuro: Federico Fazio lascia la Roma ma non la Serie A. Nel suo percorso c'è la Salernitana. Contratto di tre anni per il classe 1987.

I numeri di Fazio con la Roma

leggi anche

Salernitana, nuovo acquisto dal Brasile: è Éderson

Federico Fazio fu comprato dalla Roma nell'estate del 2016, quando il club giallorosso lo prelevò dal Tottenham con la formula del prestito con diritto di riscatto esercitato nell'estate del 2017, per un'operazione complessiva da circa 4,6 milioni di euro. In totale, Fazio ha disputato 169 presenze in maglia giallorossa, segnando anche 14 gol. Adesso le strade con la Roma si sono divise. Con la risoluzione contrattuale - dettaglio da sottolineare - la Roma comunque non dovrà pagare le restanti mensilità del giocatore, il cui contratto con il club giallorosso era in scadenza nel prossimo giugno.