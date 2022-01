Sampdoria, in arrivo Supryaga: affare in chiusura

La società blucerchiata è vicina all'attaccante classe 2000: operazione in chiusura con la Dinamo Kiev sulla base di un prestito per un anno e mezzo con diritto di riscatto. Il suo acquisto non esclude Nsame, si lavora al ritorno di Linetty

La Sampdoria è pronta a regalare un nuovo attaccante a Marco Giampaolo. In blucerchiato è infatti in arrivo Vladyslav Supryaga, centravanti ucraino classe 2000 di proprietà della Dinamo Kiev: operazione in chiusura sulla base di un prestito per un anno e mezzo con diritto di riscatto. Più volte vicino al trasferimento in Italia, dove è stato cercato tra le altre in passato anche da Bologna, Genoa e Salernitana, ora Supryaga avrà finalmente l’opportunità di mettersi in mostra nel nostro campionato, con la società blucerchiata che è al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli e chiudere l’operazione.