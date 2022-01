Una possibile asta alle porte per Andrea Cambiaso, esterno sinistro di proprietà del Genoa che quest'anno ha esordito in Serie A. L'Atalanta, fresca di cessione di Robin Gosens all'Inter, sta sondando con interesse il laterale classe 2000, che va in scadenza di contratto a giugno del 2023. Sul giocatore c'è l'interesse anche della Juventus e dell'Inter, che potrebbe aver bisogno di un altro laterale in estate se si dovesse concretizzare l'addio con Ivan Perisic. La Dea sta provando quindi ad attivarsi per garantire a Gasperini un esterno per il futuro e Cambiaso potrebbe essere il profilo giusto.