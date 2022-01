Dopo la chiusura del colpo Gosens, questo sabato è stato ufficializzato anche quello di Felipe Caicedo. Sono giorni importanti per l'Inter in chiave mercato: la società nerazzurra ha completato così la sua rosa con un nuovo acquisto in attacco. Si tratta della punta ecuadoriana classe 1988 che arriva con la formula del prestito secco fino a giugno dal Genoa. Felipe Caicedo in nerazzurro ritroverà Simone Inzaghi, con cui alla Lazio si era spesso rivelato uomo-chiave, segnando 33 gol in 137 presenze con lui alla guida, partendo il più delle volte dalla panchina. Il nuovo attaccante dell'Inter ha scelto il numero della sua nuova maglia: sarà la numero 88.

"Sono molto emozionato. Ringrazio Inzaghi: ha fatto di tutto per riavermi" leggi anche Gli acquisti più costosi in Serie A: Vlahovic è 7° Dopo l'annuncio, Felipe Caicedo ha rilasciato ai microfoni del sito ufficiale dell'Inter le sue prime dichiarazioni ufficiali da nuovo giocatore nerazzurro: "Sono molto emozionato, voglio fare bene, ringrazio innanzitutto Mister Inzaghi che ha fatto di tutto per avermi qui: non vedo l'ora di mettermi di nuovo a sua disposizione. Sono molto contento e non vedo l’ora di cominciare ad allenarmi e a giocare con l’Inter, sono molto orgoglioso di poter rappresentare il mio Paese ed essere il primo giocatore ecuadoriano qui all’Inter". Non solo Inzaghi, all'Inter Caicedo ritroverà anche 'El Tucu' Correa: "Sì ho parlato anche con lui. Mi ha fatto capire tutto, non vedo l'ora di rivederlo. Lo aspetto: è stato mio compagno per tre anni alla Lazio quindi anche lui mi stava mancando un po' e sono contento di ritrovarlo". E sulla sua capacità realizzativa nei minuti finali del match, ha detto: "Io lavoro per quello. Speriamo di farne altri così, ma se dovessero arrivare prima dei novanta minuti sarebbe anche meglio".