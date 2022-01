Roma tra uscite e rinnovi: le strategie

Federico Fazio era arrivato nella gestione Spalletti ed era poi diventato uno dei pilastri della Roma in grado di raggiungere la semifinale di Champions League. Poi ha giocato meno con Fonseca, fino ad uscire di scena con José Mourinho. La rescissione contrattuale, rinunciando anche alla causa, ha portato all'accordo con la Salernitana, fortemente voluto per la sua esperienza da Walter Sabatini. Già ceduti oltre a lui a gennaio altri giocatori utilizzati pochissino. Come Mayoral, Villar, Calafiori e Reynolds, in attesa che si concretizzi anche l'uscita di Diawara che interessa diversi club, mentre sono arrivati due titolari come Sergio Oliveira e Maitland Niles.