Roma al lavoro sulle uscite nelle ultime ore di calciomercato: è sempre più vicino al passaggio in prestito al Valencia di Amadou Diawara. Il centrocampista guineano classe 1997, 8 presenze in giallorosso in questa stagione, è fuori dal progetto tecnico di José Mourinho. Perché si concretizzi il trasferimento in club spagnolo, manca solo un fattore: l'offerta ufficiale del Valencia per avere Diawara in squadra in prestito fino a giugno. Proposta che al momento non è ancora arrivata.