Continua senza sosta il lavoro di Walter Sabatini sul mercato con l'obiettivo di rinforzare la Salernitana . Diverse le operazioni in ballo per il club granata, che dopo aver già ufficializzato gli acquisti di Sepe, Verdi, Ederson e Fazio è al lavoro per regalare altri giocatori a Stefano Colantuono. Gli ultimi due profili finiti nel mirino dei campani sono Lys Mousset , attaccante classe '96 attualmente in forza allo Sheffield United, club che milita in Championship, e Emil Bohinen , centrocampista classe '99 del CSKA Mosca. Per entrambi le trattative sono ben avviate ed è attesa la chiusura .

I dettagli degli accordi

Per Mousset, attaccante francese che in questa stagione ha messo a segno 3 gol in 7 presenze con lo Sheffield United, l'operazione è in dirittura d'arrivo: la Salernitana ha trovato un'intesa per il prestito fino a giugno del giocatore - che avrà un ingaggio di circa 400 mila euro -, con un'opzione per prolungare l'accordo in caso di salvezza. Per Bohinen, centrocampista norvegese che in questa annata con il CSKA ha segnato 2 reti in 10 presenze complessive tra campionato e coppa di Russia, la trattativa si è riaperta dopo una fase di stallo. Il giocatore dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, ma vorrebbe riservarsi la possibilità di decidere se far valere o meno l'opzione in caso di retrocessione in Serie B.