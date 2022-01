L'attaccante serbo ha svolto il primo allenamento in bianconero. Vlahovic ha svolto un lavoro specifico sulla corsa e si unirà presto al resto del gruppo. Intanto allo store della Juventus iniziano le vendite della maglia numero 7

Ieri, venerdì 28 gennaio, il primo giorno da nuovo giocatore della Juventus, iniziato con le visite mediche e concluso con la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale. Quest'oggi, per Dusan Vlahovic, è arrivato il momento del primo allenamento. Nella mattinata di sabato, infatti, il nuovo attaccante bianconero ha svolto una sessione personalizzata. Come mostrato dalla Juventus, che ha postato sui propri profili social le immagini, Vlahovic, insieme a Mattia De Sciglio, ha fatto lavoro specifico sulla corsa, propedeutico all'inserimento in gruppo che avverrà nei prossimi giorni.