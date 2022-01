Moro a giugno, Lucca subito: affari ai dettagli

Il Sassuolo sta provando a mettere le mani su Luca Moro, capocannoniere del girone C di Serie C grazie alle 19 reti realizzate in 18 partite con la maglia del Catania. La trattativa con il Padova, club proprietario del cartellino di Moro, è ai dettagli. Il Sassuolo è pronto a chiuderla sulla base di 4 milioni di euro più 1 di bonus, legato alla convocazione in nazionale dell'attaccante. Gli ultimi dettagli tra i club saranno definiti tra la giornata di domenica e lunedì mattina. Moro, che in stagione ha già indossato due maglie (appunto Padova e Catania) e per regolamento non può giocare con un terzo club, resterebbe in prestito in Sicilia fino a fine stagione.

Lucca subito a Sassuolo? Il punto leggi anche Inter, incontro per Gatti. C'è anche il Sassuolo Nella giornata di sabato il club neroverde, da sempre molto attento al mercato dei giovani talenti italiani, ha incontrato il Pisa per Lorenzo Lucca, attaccante del 2000 che potrebbe passare al Sassuolo già entro il 31 gennaio. Arrivato in questa stagione al Pisa dopo essere stato protagonista nella scorsa stagione in Serie C con il Palermo, Lucca ha avuto un ottimo impatto con il campionato di Serie B. Centravanti estremamente fisico (201 cm) ma allo stesso tempo dotato di ottima tecnica, il classe 2001 in questo campionato ha segnato 6 gol in 17 presenze, servendo anche 2 assist. Nel giro della Nazionale Under 21, con gli Azzurrini Lucca ha messo a segno 2 reti in 4 presenze. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti ma le parti sono abbastanza fiduciose rispetto a una chiusura della trattativa.