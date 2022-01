Il difensore del Lille - obiettivo di mercato del Milan - ha confermato le voci sull'interesse del club rossonero (e del Newcastle) sul suo conto: "Sì, erano opzioni concrete. Il Newcastle ha un bel progetto, il Milan è un club meraviglioso. Ora resto a Lille, in estate vediamo. Io sono pronto per un nuovo passo" CALCIOMERCATO, I GIOCATORI IN SCADENZA NEL 2022 Condividi

Sven Botman. È stato un nome che si è sentito tantissime volte, soprattutto accostato al Milan. Il gigante difensore olandese classe 2000 di proprietà del Lille infatti è stato (ed è tuttora) il grande obiettivo del club bianconero per rinforzare la difesa di Pioli. La dirigenza del Milan ha provato anche in questa sessione invernale di calciomercato a provare ad anticipare l'assalto per Botman, ma non ci sono stati i margini per portare l'olandese in maglia rossonera in questi giorni. Lo ha confermato lo stesso Botman ai microfoni di ZiggoSport: "Sì, Milan e Newcastle sono state piste concrete". Poi esprime il suo giudizio su entrambe: "Sarebbe bello far parte del Newcastle. Tutti parlano di soldi, ma c'è anche un bel progetto: basta guardare da dove sono partiti Manchester City e Paris Saint-Germain. Il Milan invece è un club meraviglioso".

"Sono pronto per un nuovo passo che penso di fare in estate" leggi anche Tutti gli affari rimandati a giugno Botman ha poi parlato anche delle sue sensazioni al Lille, il club che detiene il suo cartellino, con cui si appresta ad affrontare sfide importanti: "Sto ancora bene al Lille, ora giocherò la Champions contro il Chelsea di Lukaku e domenica sfiderò il Psg di Messi. Non va così male e ho anche un bel ruolo in squadra, ma ho la sensazione di essere pronto per un nuovo passo che penso di fare in estate".