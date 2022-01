Colpo a sorpresa degli azzurri, che hanno preso l'esterno sinistro classe 2000 dal Sint-Truiden: prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alla salvezza, operazione da 3 milioni di euro. Ha segnato un eurogol alle Olimpiadi contro l'Honduras e un anno fa era stato seguito anche dalla Juventus CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE Condividi

Acquisto a sorpresa dell'Empoli che, nell'ultimo giorno di mercato, ha preso Liberato Cacace. Cognome italiano, più precisamente napoletano, ma questo giocatore classe 2000 è nato e ha sempre vissuto in Nuova Zelanda. Gli azzurri lo hanno preso dal Sint-Truiden, squadra belga in cui si è trasferito nell'estate del 2020. Operazione chiusa con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alla permanenza in Serie A dell'Empoli: investimento totale di circa 3 milioni di euro da parte della società toscana. Trattativa portata avanti e conclusa dal direttore sportivo Pietro Accardi, che ha fortemente voluto regalare ad Aurelio Andreazzoli questo terzino sinistro seguito da vari club europei.

Da Napoli a Wellington leggi anche Empoli, preso Verre: prestito dalla Sampdoria Originario di Massa Lubrense, comune situato nella penisola sorrentina in provincia di Napoli. Il padre Antonio decise di emigrare a Wellington, capitale della Nuova Zelanda, dove ha aperto anche una pizzeria napoletana. Proprio lì è nato Liberato, che ha da sempre avuto la passione per il calcio. Nato nelle giovanili dell'Island Bay Utd, passando poi a 16 anni al Wellington Phoenix, club con cui ha anche esordito nell'A-League a soli 17 anni. Nel 2020 aveva già collezionato 60 presenze totali, con 4 gol e 4 assist. A notarlo e a portarlo in Europa è stato proprio il Sint-Truiden, che ha investito 1.2 milioni di euro per prenderlo. Per lui 27 presenze in Jupiler League nella scorsa stagione, già 23 in questa che però è stata interrotta per il trasferimento all'Empoli. La sua annata calcistica proseguirà, quindi, in Italia, con la maglia azzurra.

Le caratteristiche e le giocate: che gol alle Olimpiadi! approfondimento In bici con Andreazzoli: la scalata dell'Empoli Cacace è un terzino sinistro, bravo tecnicamente e con grande propensione offensiva. Esterno che può ricoprire tutta la fascia, può infatti giocare a sinistra in una difesa a quattro ma anche come quinto in un ipotetico 3-5-2. È dotato anche di una buona fisicità, con il suo metro e 83 centimetri, e grazie a questo fondamentale dà il suo apporto anche nel gioco aereo. Molto bravo anche nel fornire cross agli attaccanti e anche nel tiro da fuori, come dimostrato anche in Nuova Zelanda nei primi anni di carriera. Questo fondamentale, inoltre, è venuto fuori anche durante le ultime Olimpiadi, dove Cacace ha incantato tutti con un fantastico gol segnato contro l'Honduras: un bellissimo tiro al volo, dopo la respinta della difesa avversaria sugli sviluppi di un calcio d'angolo, che si è infilato dritto all'incrocio dei pali. Non bastò alla sua squadra per vincere la partita, ma in poche ore fece il giro del mondo. Magari, anche in quell'occasione, ha convinto l'Empoli a investire su di lui.

