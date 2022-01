Come sempre, il Sassuolo si muove sul mercato con l'ottica di rinforzare la propria squadra con giocatori di prospettiva, da far crescere e valorizzare. Per ogni giocatore che parte, ne arriva un altro con le stesse potenzialità - o quasi - per intraprendere lo stesso percorso. Un esempio? A gennaio se n'è andato Boga ed è arrivato Emil Konradsen Ceide, dello stesso ruolo, di quattro anni più giovane e pronto a diventare il nuovo talento da cui avere grandi prestazioni in campo e su cui ottenere una futura plusvalenza. Seguendo questa filosofia, il Sassuolo ha cercato in questa sessione di mercato di prendere il promettente Lorenzo Lucca del Pisa, attaccante classe 2000: se Scamacca e Raspadori con altissime probabilità potranno partire nella prossima sessione di calciomercato, il ds del club neroverde Carnevali si è già attivato cercando un perfetto sostituto. Il profilo dell'attaccante del Pisa era (ed è) quello ideale , ma in questi giorni non c'è stato il margine per portare a termine la trattativa. Lo ha confermato e spiegato l'amministratore delegato club toscano, Giovanni Corrado , ai microfoni di Sky Sport: " Noi abbiamo fatto tanto sforzi per prendere Lucca e vogliamo portare avanti il percorso per lui . Ovviamente l'interesse del Sassuolo ci ha fatto riflettere, poi però probabilmente oggi non eravamo pronti a venderlo".

Corrado ha poi parlato dell'ottimo rapporto con il ds del Sassuolo, Carnevali, affermando anche che per lui ci sarà sempre massima disponibilità per nuove trattative. Anzi, ha detto anche di più: " Lui avrà sempre la priorità per me , perché c'è un rapporto speciale. Io ho imparato tutto da lui. Poi il Sassuolo per noi è un modello, come società. Abbiamo fatto tante operazioni insieme". E ancora su Carnevali e un retroscena sulla trattativa per Lucca: "Giovanni è un amico, il Sassuolo è stata la prima società a venire concretamente . Noi puntiamo al fatto che Lucca cresca bene. Speriamo di potergli regalare un giorno la Serie A: che sia con noi o con un'altra squadra".

Carnevali: "Per Lucca oggi non c'erano le condizioni. Vediamo in futuro, ma non dipenderà dalle cessioni"

Insieme all'amministratore del Pisa Corrado, ai microfoni di Sky Sport era presente anche il ds del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che ha detto la sua col sorriso in bocca sulla trattativa non andata in porto per Lorenzo Lucca: "Fare trattative in questo modo è divertente perché non c'è da discutere. Ognuno ha i suoi punti di vista, ma quello che conta è il rapporto tra le due società. Oggi non ci sono state le condizioni, vediamo se ci saranno in futuro. Quello che ci auguriamo è che il ragazzo continui a far bene. Noi crediamo in lui: credo che abbia tutte le potenzialità per fare bene".

Poi ha parlato anche delle possibili cessioni di Raspadori, Scamacca e Berardi, sottolineando come l'interesse per Lucca non sia da legare per forza alle loro possibili partenze, quanto alla strategia ben definita del club neroverde: "L'arrivo di Lucca non dipenderà dalle loro cessioni. Siamo consci che sarà difficile trattenerli. Non sarà necessario solo Lucca, ma anche altri. Questo fa parte della nostra strategia: abbiamo acquistato tre ragazzi giovani in cui crediamo molto (Ceide, Ciervo e Tressoldi, a cui si aggiungerà Moro in estate, ndr), Lucca era tra questi ma pazienza. Vediamo poi cosa succederà in estate".