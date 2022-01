Tante operazioni per i neroverdi, che hanno preso o bloccato per il futuro molti giovani in Italia e nel mondo: in arrivo subito Lucca dal Pisa, per giugno c'è Moro del Catania (di proprietà del Padova). Preso anche Ciervo dalla Roma, Ceide dal Rosenborg e Tressoldi dal Gremio (già chiuso la scorsa estate) CALCIOMERCATO LIVE, NEWS E TRATTATIVE Condividi

Tanti giovani sono maturati e si stanno mettendo in mostra al Sassuolo: da Raspadori a Scamacca passando per Frattesi, gioielli corteggiati sul mercato dalle big. Prima o poi lasceranno la società neroverde, che però è in continuo movimento per trovare i giusti ricambi per il futuro. Il Sassuolo guarda avanti e ha già messo le mani sui due giovani attaccanti che più si stanno mettendo in luce nelle categorie inferiori: Lorenzo Lucca e Luca Moro. Il primo è partito alla grande con la maglia del Pisa, grande rivelazione del campionato di Serie B. Sei gol nelle prime 7 giornate per lui, poi si è un po' fermato ma ha comunque dimostrato grandi qualità. Il club neroverde vorrebbe prendere il centravanti classe 2000 già a gennaio investendo una cifra importante, tra i 10 e i 15 milioni. Luca Moro, invece, ha già segnato 20 gol in 19 partite con la maglia del Catania nel girone C di Serie C, ma è di proprietà del Padova. Il Sassuolo vuole bloccarlo immediatamente, chiudendo per 4 milioni più 1 di bonus per anticipare la concorrenza. Il piano del club neroverde è quello di tenerlo a Catania fino a giugno, per poi prenderlo e valorizzarlo in casa. Idee chiare, programmazione e... futuro: il Sassuolo guarda al presente, ma non perdendo di vista l'obiettivo di mettere le basi per i prossimi anni.

Ciervo, un classe 2002 dalla Roma approfondimento Sassuolo: Moro a giugno e Lucca subito Lucca, Moro e... Ciervo: completato il tris di talenti italiani. Il Sassuolo ha preso a titolo definitivo anche l'esterno che si è messo in luce con la maglia della Sampdoria, collezionando 10 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia in questa prima parte di stagione. La sua avventura in blucerchiato, però, è durata appena 6 mesi, giusto il tempo di mettersi in mostra e farsi notare dalla sempre attenta società neroverde. Anche in questo caso il Sassuolo ha avuto la tempestività di muoversi in anticipo rispetto alla concorrenza, andare dalla Roma (club proprietario del cartellino del giocatore) e chiudere l'operazione a titolo definitivo a 2 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Un classe 2002 da valorizzare per il futuro, altro investimento importante per la società neroverde.

La concorrenza approfondimento Ultima settimana di mercato: cosa può succedere C'è il Napoli, ma anche altre squadre seguono Federico Gatti. Più avanti di tutti c'è il Torino, che già da tempo ha avviato i contatti. I granata ma non solo, su Gatti c'è anche l'altra sponda della città. La Juventus lo sta seguendo da vicino da parecchie settimane, per completare l'opera di ringiovanimento anche in difesa alle spalle dei veterani Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. I bianconeri hanno messo anche il centrale del Frosinone sulla lista dei giocatori seguiti per la difesa.