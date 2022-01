Per giugno piace Scamacca

L'età non è dalla parte di Dzeko e i nerazzurri iniziano a pensare al suo erede: in cima alla lista c'è Scamacca. Il gioiello del Sassuolo difficilmente resterà in Emilia nella prossima stagione, non a caso il club neroverde si sta muovendo per assicurarsi Lucca e Moro.