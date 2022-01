Il centrocampista svizzero è arrivato alle ore 9.30 al J-Medical per le visite mediche. Zakaria firmerà in giornata un contratto fino al 30 giugno 2026: affare chiuso con il Gladbach sulla base di 5 milioni di euro come parte fissa, più 3 milioni di bonus

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE - MERCATO JUVE, TUTTE LE NEWS DELL'ULTIMO GIORNO