Zakaria non esclude Nandez

L’arrivo di Zakaria non esclude quello di Nandez: i bianconeri infatti intendono provare a chiudere anche per il giocatore del Cagliari. Si tratta di un profilo in grado di fare sia l’esterno alto che basso, oppure la mezz’ala. Contatti anche in queste ore per capire i margini di trattativa e le possibili contropartite da inserire (Ladinetti, Dragusin, Kaio Jorge o altri). Queste le richieste da parte del Cagliari: 3 milioni di prestito, 15 di diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione Juve alla prossima Champions più altri 2 di bonus.