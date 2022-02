L'argentino è arrivato a Salerno per sottoporsi alle visite mediche con i granata: "Fisicamente sto bene e posso dare il 100% per questa squadra. Giocare con Ribery è un sogno, possiamo compiere l'impresa. Sabatini non ha avuto bisogno di convincermi: ci siamo accordati subito". Perotti arriva alla Salernitana da svincolato dopo l'ultima esperienza con il Fenerbache: torna in Italia dopo le avventure con Genoa e Roma

Può essere la ciliegina sulla torna dopo un calciomercato da protagonista assoluta per la Salernitana, che grazie al lavoro del ds Walter Sabatini ha rivoluzionato completamente la rosa per cercare di conquistare l'obiettivo salvezza. L'ultimo colpo è stato Diego Perotti, che quest'oggi è arrivato a Salerno per svolgere le visite mediche con il club granata. Svincolato dopo l'ultima esperienza al Fenerbache, l'argentino ex Genoa e Roma si è detto pronto ad iniziare la nuova avventura: "Fisicamente sto bene - ha detto Perotti intercettato da gianlucadimarzio.com -, sono pronto a dare il 100% per la Salernitana. Giocare con un calciatore come Ribery e poter condividere lo spogliatoio con lui per me è un sogno. Penso che abbiamo il potenziale per poter compiere un'impresa".