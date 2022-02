Fabio Capello commenta l'ipotesi di cessione di Zaniolo e il ritorno in Nazionale di Balotelli convocato da Mancini per lo stage dei giorni scorsi: "Zaniolo è un giocatore che non si discute ma ha avuto due infortuni importanti. Se qualcuno vuole prenderlo questo è il momento giusto. Balotelli? Mancini ha fatto bene a chiamarlo ma poi dovrà valutare le sue condizioni fisiche e mentali al momento della scelta definitiva"

Fabio Capello ha parlato a Sky Sport 24 del valore di Nicolò Zaniolo e della ipotizzata cessione del giocatore in estate: "Il ragazzo è ancora alla ricerca della migliore condizione dopo aver superato due pesanti infortuni alle ginocchia: "Zaniolo, prima degli infortuni che ha avuto, aveva davanti una carriera strepitosa perché le qualità tecniche e fisiche non si discutono. Ha una visione di gioco che è difficile da trovare in giro - dice Capello - È un giocatore talmente completo, talmente forte a un’età così giovane. Purtroppo in questo momento la fortuna non è dalla sua parte perché due incidenti al crociato lo hanno un po’ penalizzato. Non è ancora lui, non ha ancora ritrovato quell’equilibrio e quella scioltezza che lo caratterizzava prima e si vede che quando finisce le partite è sempre al limite per quanto riguarda la freschezza fisica. Ma è un giocatore che non si discute perché fa la differenza, come dicevo ha visione di gioco, tiro e tante altre qualità".

"È il momento giusto per prenderlo, anche se è rischioso"

Sulla cessione eventuale che permetterebbe alla Roma di produrre un'importante plusvalenza per rifinanziare il mercato e riscattare i giocatori arrivati in questa stagione: "Quello è un discorso politico, perché chi prende Zaniolo, purché stia bene fisicamente, prende un giocatore che fa la differenza. Ovviamente chi lo prende, si assume anche tutti i rischi del caso, due crociati sono tanti, è un problema grosso di integrità fisica". Capello paragona Zaniolo a Roberto Baggio: "Fino ai 27 anni ha potuto rendere nonostante tutti gli incidenti che ha avuto e poi non è stato più lo stesso. Zaniolo è giovane e, dunque, per chi lo volesse prendere questo è il momento giusto".