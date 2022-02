Giovinco, che era svincolato dopo la fine dell’avventura con l'Al-Hilal , ha subito accettato la proposta blucerchiata facendo così rientro Italia. Per il classe 1987 si tratta di un ritorno nel nostro campionato : in carriera, infatti, ha indossato le maglie di Juventus, Empoli e Parma ; a febbraio 2015 il trasferimento in MLS ai Toronto e successivamente, gennaio 2019, la firma del contratto con l'Al-Hilal. Ora la chiamata della Sampdoria e la nuova sfida in Italia a 35 anni.

La carriera di Sebastian Giovinco

La sua statura è inversamente proporzionale al suo talento. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, Giovinco (alto 164 cm) è riuscito ad imporsi in Serie A grazie alla sua classe e alla sua tecnica. Dopo un anno di 'rodaggio' all'Empoli (stagione 2007/08), condito da 6 gol in 35 partite in Serie A, dall'anno successivo Giovinco si è imposto nel club bianconero, senza mai godere dei gradi da titolare fisso, ma contibuendo alla causa con un totale di 132 partite e 20 gol dal 2008 al 2015. Nel mezzo, l'importante parentesi al Parma dal 2010 al 2012 (23 gol in 70 partite). Sette anni fa poi Giovinco ha lasciato l'Italia, rilanciandosi al Toronto (la futura squadra di Lorenzo Insigne), dov'è presto diventato un beniamino dei tifosi, grazie agli 83 gol in 142 partite ufficiali (media gol a partita da 0,58). In Canada è rimasto fino al gennaio 2019, quando è stato ceduto all'Al-Hilal Riyad (Arabia Saudita), dove ha collezionato 83 presenze e segnato 16 gol. E oltre ai club, Giovinco nella sua carriera ha trovato spazio anche in Nazionale (23 presenze ufficiali, 1 gol). Ora il ritorno in Italia: la sua nuova maglia sarà quella blucerchiata della Sampdoria.