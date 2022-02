Dopo la partita di campionato contro l'Atalanta, in casa bianconera sarà tempo di iniziare a discutere il rinnovo di alcuni contratti in scadenza a giugno del 2022: tra primi appuntamenti in agenda, quello con Mattia De Sciglio. Per il difensore possibile prolungamento fino al 2025

Dalla prossima settimana in casa Juventus sarà tempo di iniziare a discutere alcuni rinnovi di contratto per i giocatori in scadenza a giugno del 2022. Uno dei primi appuntamenti sull'agenda bianconera è quello con Mattia De Sciglio: per il terzino classe 1992 è probabile la proposta di un prolungamento fino al 2025. Tornato a Torino in estate dal prestito all'Olympique Lione, De Sciglio ha sin qui messo insieme 16 presenze tra Serie A, Champions League, Supercoppa italiana e Coppa Italia e ha giocato da titolare tre delle ultime quattro partite di campionato, giocando a sinistra nella vittoria per 2-0 contro il Verona.