Negli ultimi giorni di mercato si è concretizzato il passaggio di Dejan Kulusevski al Tottenham. Lo svedese ha lasciato la Juventus dopo un anno e mezzo, trasferendosi agli Spurs in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto legato a determinati obiettivi, per una cifra totale che supera i 40 milioni di euro. Dopo la prima annata sotto Pirlo, con Massimiliano Allegri non c'è stata grande sintonia. Ma cosa non è andato nell'esperienza bianconera? "Non lo so, sono sincero – ha ammesso Kulusevski -. A volte succede così nel calcio, ho trovato meno spazio e non sono riuscito a fare quel che ho dentro di me. La vita continua, ho avuto tanti bei momenti soprattutto se penso al finale della scorsa stagione. Ho finito benissimo, con la vittoria in finale di Coppa Italia contro l'Atalanta". Questo è solo un passaggio dell'intervista che il fantasista svedese ha rilasciato a Sky e che potete seguire integralmente nell'edizione delle 12 di Sky Sport 24.