Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur salutano la Juve direzione Tottenham. Il centrocampista si trasferisce a titolo definitivo per 19 milioni + 6 di bonus, con i bianconeri che verseranno il 30% dell'incasso al Boca Juniors. Lo svedese, invece, passa agli Spurs in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto legato a due condizioni: qualificazione alla Champions e in campo per il 50% delle partite giocate dalla squadra di Antonio Conte. Abbiamo considerato l'obbligo come già esercitato nella classifica di seguito delle cessioni più costose della storia della Juve