Nel primo pomeriggio di questo venerdì c'è stato un incontro a Trigoria tra il General Manager della Roma, Tiago Pinto, e Giuseppe Riso, agente di due calciatori giallorossi: Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Se per quanto riguarda Mancini, la questione legata al rinnovo contrattuale è già definita (manca solo la firma e l'annuncio, rinnoverà fino al 2026), un po' diverso è il discorso di Cristante, il cui contratto va in scadenza a giugno 2024. Le parti si sono incontrate per capire le intenzioni di entrambe le parti e valutare di intavolare una trattativa per il rinnovo. Il giocatore – 27 anni – vuole capire bene quale sarà il suo ruolo all'interno della squadra di Mourinho, lui che negli ultimi anni non ha avuto una posizione fissa in mezzo al campo, variando tra posizionamenti a centrocampo e in difesa. Importanti, inoltre, saranno le ambizioni della società: in base anche ai discorsi di Tiago Pinto, Riso e Cristante valuteranno se ci sarà condivisione di vedute. Dall'altra parte, la Roma deve valutare l'importanza e la futuribilità del giocatore: un discorso che dalla primavera in poi varrà per gran parte della rosa.