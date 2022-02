Come sarebbe la Roma senza cessioni

Alisson e Salah da una parte, Dzeko dall'altra: avversari in Champions ma prima ancora compagni di squadra alla Roma. Sono tanti, infatti, i big che sono passati dalla capitale e poi sono stati ceduti in club diventati campioni d'Europa o comunque arrivati in finale. Se avessero tenuto tutti i campioni, i giallorossi sarebbero stati una squadra in grado di vincere la Champions? Ecco la top 11: costata 127 milioni e venduta per oltre il doppio...