Potrebbe presto tingersi di blaugrana il futuro di Franck Kessié . Trovano conferme, infatti, le indiscrezioni circolate questa mattina in Spagna: il Barcellona ha presentato una nuova offerta per il centrocampista ivoriano in scadenza di contratto a giugno con il Milan , e la trattativa ha subito una forte accelerata . Il club catalano ha messo sul piatto un ricco contratto da 6.5 milioni di euro a stagione e al momento è la società che è più vicina a ottenere il sì del giocatore, che comunque non ha ancora deciso il suo futuro ma che presto darà una risposta alla proposta presentata dal Barcellona.

Kessié, il Barcellona accelera

Il Barcellona, che nelle ultime settimana ha intensificato i rapporti con Kessié e il suo entourage, ha dunque accelerato in maniera molto importante per provare ad assicurarsi il centrocampista ivoriano, con il Milan che ha appreso dell’offerta che i blaugrana hanno presentato per il calciatore. La trattative per il rinnovo di Kessié con il club rossonero è ormai da tempo in una fase di standby, visto che i diversi incontri avuti da Maldini e Massara con il suo entourage non hanno portato alla tanto attesa fumata bianca. Anzi, adesso è il Barcellona il club più vicino a ottenere il sì di Kessié che potrebbe dunque lasciare il Milan a parametro zero al termine della stagione.