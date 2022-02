L'ultimo report dell'osservatorio calcistico CIES ha analizzato i settori giovanili più redditizi al mondo dal 2015, intesi come i club che hanno guadagnato di più in cessioni dai talenti cresciuti "in casa". Sono 7 le squadre italiane presenti nella top 50, ma solo due tra le prime venti. Ecco la classifica

ATALANTA-SAMP LIVE