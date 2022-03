Sarà un'estate di manovre in attacco per la Juventus. Dopo l'addio di Paulo Dybala, i bianconeri dovranno individuare l'erede dell'argentino. Così come fatto con Vlahovic, l'idea è quella di un profilo giovane. Il primo nome della lista è quello di Nicolò Zaniolo. Il fantasista della Roma, che ha un contratto fino al 2024, piace molto alla Juventus, ma non c'è ancora una trattativa aperta tra le due società. Molto dipenderà dalla valutazione che verrà fatta dai giallorossi che non vogliono svendere il giocatore. Un'altra idea è quella che porta a Giacomo Raspadori. L'attaccante del Sassuolo, autore in stagione di nove gol e cinque assist, è da tempo nel mirino dell'Inter, ma adesso è entrato anche nell'orbita della Juventus.