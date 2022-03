Non solo calciatori che lasciano il campionato italiano. Se il passaggio di Franck Kessié al Barcellona da luglio è ormai cosa fatta, il Milan potrebbe chiudere a parametro zero l'arrivo di Divock Origi , attaccante del Liverpool. Classe 1995, Origi non rinnoverà il suo contratto in scadenza con i Reds e potrebbe dunque arrivare in Italia. La società rossonera si è infatti mossa con anticipo rispetto alle altre pretendenti e spera di chiudere l’accordo già nei prossimi sette giorni . Il Milan è alla ricerca di un attaccante giovane e affidabile per la prossima stagione, considerando che Ibrahimovic e Giroud compiranno quest'anno rispettivamente 41 e 36 anni. E Origi è quel profilo giovane e allo stesso tempo esperto e abituato a certi palcoscenici che i rossoneri hanno individuato per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Numeri e caratteristiche

Prima punta moderna, abile a svariare su tutto il fronte offensivo, Origi fa della velocità la sua arma migliore. Bravo ad attaccare la profondità, viene spesso usato anche come esterno d’attacco nonostante comunque abbia una buona struttura fisica. Non è un attaccante molto prolifico e non ha mai raggiunto la doppia cifra di reti in campionato, ma si fa trovare pronto nei momenti che contano. Emblematica è la doppietta in semifinale di Champions League contro il Barcellona (nella storica rimonta ad Anfield per 4-0), il successivo gol nel 2-0 in finale contro il Tottenham dopo la rete iniziale di Salah, ma anche la doppietta nello spettacolare 5-5 tra Liverpool e Arsenal di Carabao Cup nel 2019/20, vinta poi ai rigori dai Reds. In questa stagione ha segnato cinque gol totali, di cui due in Premier League, due in Carabao Cup e uno in Champions League proprio contro il Milan a San Siro, sfida poi terminata 1-2 a favore dei Reds.