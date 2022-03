Il centrocampista dei Red Devils, intervistato da Telefoot, è tornato a parlare di quello che sarà il suo futuro: "Non c'è ancora nulla di deciso, posso prendere una decisione domani così come posso farlo a mercato aperto. Il fatto che la stagione sia quasi terminata e non siamo in lotta per nessun titolo è frustrante"

Continua ad esserci incertezza su quello che sarà il futuro di Paul Pogba . Il contratto del centrocampista francese con il Manchester United scadrà il prossimo 30 giugno 2022 e dal ritiro della nazionale di Deschamps l'ex Juventus è tornato a parlare di questa situazione: " Sul mio futuro ancora non c'è nulla di deciso , non c'è nulla da fare - ha dichiarato a Telefoot. Posso decidere domani, così come posso prendere una decisione a mercato aperto . Per ora voglio solamente finire bene la stagione e voglio tornare a vincere titoli . L'annata calcistica è quasi terminata e non siamo più in corsa per nessun obiettivo, è frustrante ".

"La nazionale è una boccata d'aria fresca"

Successivamente Pogba parla della stagione con i Red Devils: "Sono accadute diverse cose, come il cambio di allenatore e diversi infortuni, per cui è difficile giudicare l'andamento di questo anno". In chiusura il centrocampista classe '93 spende un pensiero sulla sua nazionale: "I Blues per me rappresentano una boccata d'aria fresca, sono sincero. Ci sono stati momenti difficili a Manchester, nei quali avevo bisogno di una pausa per ritrovare quelle energie e quella fiducia necessaria che non hai quando non giochi o quando non arrivano i risultati. Per me la nazionale è questo: una boccata d'aria fresca che mi consente di tornare al meglio nel club".