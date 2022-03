Chi è Sandi Lovric, il nuovo acquisto dell'Udinese che conosce già l'italiano

Si tratta di un centrocampista duttile, che può giocare sia come centrale davanti alla difesa, sia come trequartista che come mezzala. Nato il 28 marzo 1998 a Lienz (Austria), dall'età di quattordici anni è cresciuto nel settore giovanile dello Sturm Graz, dov'era ritenuto uno dei prospetti più interessanti, tanto che il 'The Guardian' nel 2015 lo aveva inserito nella lista dei cinquanta migliori giovani del mondo, insieme a calciatori del calibro di Dani Olmo, Christian Pulisic, Manuel Locatelli e Dayot Upamecano. Da giovane brucia le tappe e non delude le apsettative: esordisce a sedici anni con la prima squadra dello Sturm Graz e a venti colleziona le prime due presenze in Champions League (ai playoff contro l'Ajax). Nel 2019 passa al Lugano, dove in due anni e mezzo ha preso parte a 99 match, segnando anche 10 gol. Poi, la Nazionale: Sandi Lovric è nato in Austria da papà croato e mamma bosniaca. Ma gioca con la Slovenia: "I miei genitori hanno messo radici in Slovenia. Lì hanno vissuto per anni, comprando anche casa. Per questo mi sento sloveno". Con la nazionale maggiore ha preso parte finora a 19 partite, segnando 3 gol. Ultima curiosità: la lingua non sarà un problema, dato che Lovric nella sua esperienza a Lugano ha imparato l'italiano. Un ostacolo in meno per la sua integrazione nel gruppo dell'Udinese e in Serie A.