L'amministratore delegato nerazzurro sul possibile interesse per l'argentino della Juventus: "Ho preso atto del suo mancato rinnovo, ma non è l'unico giocatore in scadenza. E il reparto non ci preoccupa, abbiamo in giro tanti giovani interessanti come Satriano". E sul futuro di Inzaghi: "Continueremo con lui, gode della nostra fiducia"

L'Inter nel futuro di Paulo Dybala? No, almeno per il momento. Ad allontanare l'ipotesi è l'amministratore delegato dei nerazzurri Beppe Marotta: "Il nostro attacco risponde appieno alle nostre esigenze - spiega prima di Juve-Inter - Poi abbiamo tanti giovani interessanti in giro come Satriano. Questo reparto non ci preoccupa". Eppure Dybala è un giocatore che Marotta conosce bene e l'Inter resta alla finestra, così come per gli altri giocatori che andranno in scadenza a giugno: "Ho avuto modo di convivere con Paulo nelle scorse stagioni, raccogliendo risultati importanti. Prendo atto del mancato rinnovo, ma finisce qui. Dybala non è l'unico svincolato nella Juventus, ci sono altri giocatori che andranno in scadenza così come nell'Inter e nel Milan. Sono dinamiche normali".