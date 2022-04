Stando a quanto riporta il quotidiano francese L'Equipe, il Paris Saint-Germain ha intenzione di liberarsi dei giocatori argentini presenti nella rosa di Pochettino (tranne Leo Messi): per Angel Di Maria, Leandro Paredes e Mauro Icardi queste sarebbero le ultime settimane nella capitale francese, prima di affacciarsi sul mercato Condividi

Mentre il Psg si avvia verso la conquista del decimo titolo della sua storia, in società si pensa già a costruire la prossima stagione e a decidere su quali puntare e su quali no. Secondo quanto riporta L'Equipe, uno dei primi obiettivi del Psg sarebbe quello di liberarsi degli argentini presenti in rosa, tranne Leo Messi. Gli indiziati a partire, quindi, sarebbero Angel Di Maria, Leandro Paredes e Mauro Icardi.

Di Maria partirà a zero leggi anche Kahn: "Serve tempo per convincere Lewa a restare" Il 'Fideo' non è più presente nella lista dei giocatori del Psg su cui puntare. In scadenza di contratto a giugno, il club non ha intenzione di presentargli offerte per il rinnovo. Il messaggio al giocatore è già passato da diverse settimane: nel 2022, Di Maria è stato schierato dal primo minuto solo cinque volte. A giugno le strade si separeranno dopo sette stagioni, 289 presenze e 91 gol.

Su Paredes ci sono alcuni club di Premier League leggi anche Le squadre in A con più gol dagli ultimi acquisti Il contratto di Leandro Paredes, al contrario di Di Maria, scade a giugno 2023 ma il Psg avrebbe già iniziato a lavorare per la sua cessione. Il centrocampista argentino ex Roma si è sottoposto a un'operazione chirurgica per guarire dalla pubalgia che lo ha messo ko a inizio aprile. Secondo quanto riportato da L'Equipe, la scelta dell'operazione va vista anche in chiave calciomercato: rimettere Paredes al 100% permetterà al Psg di poterlo mettere in vendita a buon prezzo nella prossima finestra di mercato (su di lui ci sono alcuni club di Premier League).

Anche Icardi via da Parigi leggi anche Ancelotti: "Modric come Maldini, resterà al Real" Mauro Icardi ha il contratto che scade nel 2024 ma, anche nel suo caso, il Psg spinge per una cessione. Sempre meno utilizzato da Pochettino (domenica contro l'OM è entrato al 90'), l'attaccante ex Inter sarà messo sul mercato. L'Equipe scrive: "Icardi alla deriva". Stagione poco convincente la sua, con cinque gol in trenta presenze e tanti rumors extra-campo, come quelli della sua crisi coniugale con Wanda. Ora è ai margini del progetto ed è molto probabile che in estate cambi maglia.