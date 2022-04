La Juventus è già a lavoro per preparare il prossimo calciomercato e farsi trovare pronta sin dalle prime settimane. Se delle prime piste sono già state attivate per rimpiazzare la partenza di Dybala, lo stesso verrà fatto anche in difesa, dove chi saluterà sarà Giorgio Chiellini. Queste infatti saranno le ultime settimane in bianconero per il difensore classe 1984, il cui futuro si scriverà in MLS (da capire ancora in quale squadra). È quindi sicuro che la Juve acquisterà un difensore centrale mancino. Ma non solo. La dirigenza bianconera è alla ricerca di un terzino sinistro: l'idea che stuzzica più delle altre, a oggi, è quella che porta a Emerson Palmieri, terzino classe 1994 di proprietà del Chelsea, in prestito al Lione. A destra, invece, la situazione sembra già definita, con De Sciglio, Danilo e, all'occorrenza, anche Cuadrado: tre giocatori che non spingono al momento la Juve a operare anche in quel settore del campo.