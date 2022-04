Antonio Rudiger è a un passo dal trasferimento al Real Madrid nella stagione 2022/23. Il difensore centrale tedesco, in scadenza di contratto a giugno con il Chelsea (che non può al momento concludere accordi di mercato delle sanzioni che hanno colpito il patron Roman Abramovich), è vicino a chiudere il passaggio nella Liga. Classe 1993, Rudiger era stato cercato anche in Italia: la Juventus aveva monitorato l'evoluzione della sua situazione, alla pari del Barcellona. Nella serata di mercoledì 30 marzo i dirigenti del Barça Mateu Alemany e Jordi Cruijff avevano incontrato Sahr Senesie, agente del difensore, in un noto hotel della città catalana. Un incontro di tre ore, testimoniato dalle immagini esclusive dei colleghi tedeschi di Sky Sport. Il futuro di Rudiger dovrebbe essere in Spagna ma a Madrid.