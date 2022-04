Il Barça passa all'offensiva per acquistare il bomber polacco: mercoledì l'incontro tra Mateu Alemany e l'agente del giocatore, Pini Zahavi. Blaugrana pronti a offrire 35 milioni di euro per comprarlo, ma il Bayern Monaco non si arrende: questo giovedì previsto un incontro tra le parti. L'opzione rinnovo rimane aperta

Il futuro di Lewandowski è incerto, ma l'interesse del Barcellona per l'attaccante polacco è sicuro. Lo conferma anche Marca, che riporta l'incontro tra il 'Director of Football' del club blaugrana, Mateu Alemany, e l'agente del giocatore, Pini Zahavi, avvenuto questo mercoledì. Alemany ha fatto sapere all'agente che il Barcellona sarebbe disposto a pagare i 35 milioni di euro richiesti dal Bayern Monaco per il cartellino di Lewandowski. Per il giocatore, invece, sarebbe pronto un contratto biennale, con un'opzione per il terzo.