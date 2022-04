Lewandowski: "Futuro? La situazione non è facile"

Dopo aver vinto il decimo Meisterschale della sua carriera (in Germania solo Thomas Muller ha conquistato più campionati di lui), per Robert Lewandowski è iniziata un'altra partita, quella del suo futuro. L'attaccante polacco ha un altro anno di contratto con il Bayern Monaco, ma non sa ancora dove giocherà nella prossima stagione: "Restare? Deve essere una cosa voluta da entrambe le parti - ha detto Lewandowski a Sky Deutschland dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund - Devo dire che per me non è una situazione facile". "A breve credo che succederà qualcosa" ha poi proseguito l'attaccante, annunciando un incontro a stretto giro con il club bavarese: "So solo che presto ci sarà un incontro, ma nemmeno io so cosa accadrà. Come ho detto finora, non mi è stato detto nulla sul mio contratto e sul mio futuro. Non è successo niente di particolare".