La dirigenza bianconera pensa al difensore dell'Arsenal per rinforzare il pacchetto difensivo in vista della prossima stagione. Il brasiliano piace tanto alla Juventus e in passato era stato seguito anche dal Napoli di Ancelotti

Mentre la Juventus va a caccia degli ultimi punti per conquistare aritmeticamente la Champions League, la dirigenza bianconera lavora per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Per la difesa piace molto il profilo di Gabriel Magalhães: il classe 1997, arrivato all’Arsenal nel 2020, è stato cercato in passato anche dal Napoli, con Ancelotti in panchina, e dall'Everton. La Juventus proverà ad intavolare la trattativa con i Gunners, ai quali piacciono diversi giocatori del club bianconero tra i quali Arthur, con i quali c'era stata una trattativa già nella finestra invernale di calciomercato.