La squadra bavarese non vuole rinunciare all'attaccante polacco. La dirigenza ha comunicato all'agente la volontà di trattenere l'ex Borussia Dortmund e continuare i discorsi per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2023. Sullo sfondo c'è il forte interesse del Barcellona

Bayern Monaco pronto a trattare il rinnovo

Dal Barcellona 35 milioni per Lewandowski

Il Bayern Monaco ha espresso la ferma volontà di non trattare la cessione, per questo motivo non è stato fissato nemmeno il prezzo del cartellino. Il Barcellona si era già fatto avanti con decisione. La società tedesca si siederà a trattare qualora fosse lo stesso attaccante a forzare la mano. Al momento, il classe 1988 polacco non è intenzionato a farlo. Possibile, quindi, che i discorsi per il rinnovo possano continuare per cercare di raggiungere un'intesa e prolungare il contratto in scadenza nel giugno del 2023.