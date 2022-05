Ufficiale il prolungamento del trequartista tedesco con il club bavarese: "Da quando sono arrivato nel 2000 è stata una fantastica storia di successo". Il ds Salihamidzic: "Non si può immaginare il Bayern senza Muller"

Prosegue la storia di Thomas Muller con il Bayern Monaco. I bavaresi hanno annunciato il rinnovo del trequartista tedesco fino al 30 giugno 2024, un anno in più rispetto alla scadenza del precedente accordo. Un rinnovo annunciato dal Bayern con una foto che ritrae Muller con la stessa maglia rossoblù che indossava da bambino: "Sono molto felice di aver prolungato il mio contratto - racconta Muller - Da quando sono arrivato nel 2000 è stata una fantastica storia di successo. Sono fiero di sfoggiare questi colori dentro e fuori dal campo e continuerò a farlo". Il prolungamento era inevitabile per il direttore sportivo Hasan Salihamidzic: "Non puoi immaginare il Bayern senza Muller e viceversa - spiega - Thomas è un leader assetato di successo e un modello dentro e fuori dal campo".