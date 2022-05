Dove andrà Paulo Dybala ? Se lo chiedono in tanti dopo la notizia del mancato rinnovo a fine stagione contro la Juventus. Inevitabile che un attaccante così forte a parametro zero accentri su di sé tutte le attenzioni di tifosi e critica. Proprio per questo motivo, il procuratore di Paulo Dybala ha emesso un comunicato in cui "smentisce alcun accordo con alcuna squadra al momento". "Il giocatore – aggiunge l’agente – è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia. Nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all’estero in questo momento ".

Dybala-Juve, addio dopo 7 anni

Fiorentina-Juventus, in programma all’ultima giornata di questo campionato, sarà l’ultima partita ufficiale di Paulo Dybala in bianconero. Arrivato alla Juventus nell’estate del 2015 da Palermo, 114 gol e 48 assist dopo in 289 partite, l’ormai quasi ex Joya bianconera sa che non continuerà la sua avventura a Torino da fine marzo quando l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene ha spiegato come non fosse più al centro del progetto. Davanti a sé, l’argentino ha ancora quattro partite con la Juventus. I bianconeri sono già certi della qualificazione in Champions League ma possono ambire a migliorare ulteriormente la propria posizione in classifica. In mezzo c’è la finale di Coppa Italia contro l’Inter in programma l’11 maggio prossimo all’Olimpico. Per salutare la Juventus, si augurano i tifosi bianconeri, magari con una Coppa in più.