Il club azzurro ha incontrato Pastorello, agente del portiere classe 1997, che non accetta più un dualismo come quello con Ospina: se è titolare resta, altrimenti potrebbe andar via a fine stagione. Intanto il Napoli valuta l'ipotesi Sirigu come secondo d'esperienza

La stagione non è ancora finita ufficialmente, ma il Napoli si ritrova già a pensare al futuro. Sarà un'estate di cambiamenti in casa azzurra, a partire dall'addio del capitano Lorenzo Insigne. Ma anche per il reparto portieri potrebbero esserci delle importanti novità. Da capire quale sarà il futuro di David Ospina, il cui contratto è in scadenza a fine stagione. La società azzurra, inoltre, ha incontrato Federico Pastorello, agente di Alex Meret. Il portiere classe 1997, per gran parte delle ultime stagioni, si è ritrovato a fare il vice di Ospina ma, per il futuro, non accetterebbe più un dualismo del genere. Se il Napoli deciderà di puntare definitivamente su di lui come titolare, allora Meret sarebbe anche disposto a rinnovare. In caso contrario il portiere deciderebbe di andare via, avendo anche un contratto in scadenza nel 2023.