Tra le note liete della stagione del Torino c'è sicuramente l' esplosione di Gleison Bremer . Il brasiliano è stato uno dei migliori difensori della stagione di Serie A che si avvia alla conclusione, attirando su di sè l'attenzione di diversi club , italiani ed esteri. Nonostante il contratto - prolungato lo scorso febbraio - che scadrà nel 2024 , il classe 1997 potrebbe salutare il club granata già in estate. "Sfortunatamente la mia stagione è finita prima del previsto, ma sono sicuro di aver dato il massimo in ogni allenamento, in ogni partita. È stata la mia stagione migliore ma sono sicuro che riuscirò a migliorare ancora di più nelle prossime", ha annunciato Bremer sul proprio profilo Instagram ufficiale, che chiude anzitempo la stagione a causa di un problema fisico.

Cairo: "Molte squadre gli ronzano intorno"

leggi anche

Gli attaccanti fermati da Bremer in Serie A

Altri due anni di contratto, ma le sirene del mercato impazzano. Potrebbe essere stata l'ultima stagione in granata, come ammesso anche da Urbano Cairo: "Ci sono molte squadre che stanno ronzando intorno a Bremer. Noi dobbiamo fare in modo di sistemare un po' le cose da un punto di vista economico, essendo reduci da annate complicate - ha aggiunto il presidente del Torino - 35 milioni? Non parliamo di queste cose adesso. Non siamo così prosaici". Sul classe 1997 c'è il forte interesse dell'Inter e del Milan in Serie A. Non solo Italia, ma anche estero: diversi club di Premier League e il Bayern Monaco seguono Bremer, che sarà sicuramente uno dei profili più ambiti sul mercato.